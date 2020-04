Netflix, The Witcher dizisinin çekimlerini durdurdu

Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs salgını (Kovid-19), sinema ve dizi sektörünü de etkiliyor. Netflix, oyuncuların ve çalışanların güvenliklerini sağlama amacıyla The Witcher dizisinin ikinci sezon çekimlerinin durdurulduğunu açıkladı.



Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi yani küresel salgın olarak ilan ettiği Koronavirüs; spor müsabakaları, turnuvalar, kültürel faaliyetler ve siyaset gibi dizi ve film sektörünü de etkisi altına aldı.



Şu anda birçok stüdyo, çalışanları salgından korumak amacıyla devam eden projelerinde üretimi durduruyor. Ve şimdi bu yapımların arasında The Witcher da dahil oldu. Dijital yayın devi Netflix, sevilen dizisinin ikinci sezon çekimlerinin durdurulduğunu açıkladı.



Dizinin ikinci sezonu için henüz resmi bir çıkış tarihi bulunmuyor.