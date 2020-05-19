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Yaşam

Netflix, The Politician’ın 2. sezon yayın tarihini açıkladı

19 Mayıs 2020 00:54

Eylül ayında yayınlanan ilk sezonuyla büyük ilgi çeken Netflix dizisi The Politician'ın ikinci sezon yayın tarihi açıklandı. 19 Haziran 2020 günü ikinci sezonuyla geri dönecek olan dizi, Payton Hobart’ın yaşadıklarını konu edinecek.

Başrollerinde Brad Falchuk, Ian Brennan ve Ryan Murphy’nin bulunduğu komedi dizisi The Politician, geçtiğimiz eylül ayında yayınlandığı günden beri pek çok kişinin beğenisini kazanan bir dizi olmayı başarmıştı. Diziye ilgi bu kadar yoğun olunca aradan fazla zaman geçmeden ikinci sezon onayını veren Netflix, şimdi de merakla beklenen yeni sezonun yayın tarihini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre The Politician, 19 Haziran 2020 günü ikinci sezonuyla Netflix izleyicilerinin karşısına çıkacak. Ryan Murphy’nin ilk Netflix dizisi olan yapımın ikinci sezonunda da Payton Hobart’ın başkanlık yolundaki maceraları konu alınacak.

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