Netflix, 'The Crown'ın fragmanını yayınladı

Netflix’in izleyici ile buluşmak için gün sayan dizisi The Crown’ın fragmanı yayınlandı. The Crown, Kraliçe II. Elizabeth’in evliliğiyle başlayıp kraliyet ailesinin bilinmeyen dünyasına bir yolculuk vaat ediyor.

Filmloverss'ta yer alan habere göre; Netflix, geçmişten günümüze uzanan bir hikayeyi 10 bölümlük 6 sezon ile izleyici karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Bu uğurda 100 milyon doların üzerinde bir bütçe hazırlayan Netflix, İngiltere’nin savaş sonrası dönemine ışık tutuyor. Hem de Kraliçe II. Elizabeth’in kraliyet ailesinin bilinmeyenlerine kapı aralayacak olan kişisel deneyimleri üzerinden. Kraliyet ailesi üzerinde bir gerilim yaratması beklenen dizinin başarılı olmasının beklendiği, yapılan yatırımdan anlaşılıyor. Yönetmenliğini Stephen Daldry ve senaristliğini Peter Morgan‘ın yaptığı dizinin kraliçesini, Little Dorrit dizisinin ana karakteri olarak hafızalarda yer tutan Claire Foy canlandıracak.

Kraliçenin eşi Prens Philip’i Doctor Who’dan tanıdığımız Matt Smith‘in canlandırdığı dizide seyirciyi, şok edici bir açılış sahnesi bekliyor. Kralın kanser hastalığının ürkütücülüğüyle açıldığı söylenen dizinin odak noktası, zor bir dönemden geçen bir ülkeyi yönetmeye çalışırken kişisel ilişkilerinin sarsılmasıyla yüzleşen Kraliçe II. Elizabeth’in üzerindeki ağırlık. Boşanmanın asla bir seçenek olarak var olmadığı bir evliliğin içindeki gerginlik, izleyiciyi kraliyetin özel hayatına götürecek. Kadroda olan diğer isimler ise John Lithgow, Victoria Hamilton, Jared Harris, Vanessa Kirby ve Dame Eileen Atkins.

The Crown’ın ilk sezonu 4 Kasım 2016‘da Netflix aracılığıyla erişilebilir olacak. İşte şimdiden merak ve gerilim havası estiren dizinin fragmanı!