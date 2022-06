Netflix’ten yeni özellik: Buna Bayıldım!

Dijital dizi ve film platformu Netflix, kullanıcıların deneyimini artırmak için yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Netflix’e eklenen ve bir yapımı “daha fazla beğenmenizi” sağlayan Two Thumbs Up (Buna Bayıldım!) özelliği, size daha iyi öneriler sunmaya odaklanıyor.

Two Thumbs Up (Buna Bayıldım!) özelliği ile Netflix’te size ana sayfada daha iyi bir öneri akışı sunulması sağlanacak. Mevcut beğenme ve beğenmeme kısmının hemen yanına eklenecek olan Two Thumbs Up (Buna Bayıldım!) butonu, eğer bir yapımı çok sevdiyseniz bunu Netflix’e belirtmenizi ve size daha iyi öneriler sunulmasını sağlayacak.

Netflix ürün geliştirme ve kişiselleştirme direktörü Christine Doig-Cardet, verdiği röportajda “Üyeler hiçbir zaman şu anda sahip oldukları kadar çok seçeneğe sahip olmadılar. Seveceğiniz dizileri ve filmleri bulabilmek gerçekten önemli. Netflix’i izleyecek bir şey seçmenin en kolay olduğu yer haline getirmeye devam etmek istiyoruz” diyor.

Netflix, 2017 yılında beğenme ve beğenmeme sistemini kullanmaya başlamış ve beş yıldızlı derecelendirme sisteminden vazgeçmişti. Doig-Cardet, kullanıcıların hangi film veya dizileri beğendiklerini ve beğenmediklerini belirtmenin yeterli olmadığını ve yeni butonun, abonelere dizi veya filmleri daha spesifik bir şekilde önererek Netflix’in devasa dizi ve film kitaplığında daha iyi gezinmelerine yardımcı olacağını söylüyor.

Christine Doig-Cardet, bu yeni özellikle dizi film seçme derdini sona erdirmeyi umduklarını belirtiyor. Yeni ‘Buna Bayıldım!’ butonu, bugünden itibaren Netflix’in internet sitesi, TV, Android ve iOS uygulamalarındaki Beğenme ve Beğenmeme butonlarının yanında yer alıyor olacak.