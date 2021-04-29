Netflix'ten yeni özellik: Bir Şeyler Oynat

Popüler video içerik platformu Netflix, izleyecek bir şey bulmakta zorluk çeken kullanıcıları için "Bir Şeyler Oynat" özelliği getirdi. Yeni özellik ile kullanıcının izlemek isteyebileceği içerikleri sıraya dizip karışık bir şekilde oynatıyor.

Platform, sizin zevkinizi göz önünde bulundurarak önünüze rastgele bir içerik koyuyor. Siz memnun olana kadar da önermeye devam ediyor. Netflix, özelliği yavaş yavaş tüm dünyada açıyor.

Zevkinizi bilen platform, bu zevke uygun yeni içerikleri sizlere sunuyor. Özellik sadece yeni değil, listenizde bulunan ya da yarım bıraktığınız dizi ve filmleri de karışık listeye dahil ediyor. Bu önerme süreci de siz birini beğenene kadar sürüyor.

Kullanıma açılmaya başlanan özellik, farklı ülkelere farklı zamanlarda ulaşabilir. Yani her an ülkemizde de kullanılabilir hale gelebilir.

Bir Şeyler Oynat’a kullanmak için, telefonda anasayfa ve indirilenler sekmelerinin bulunduğu barda, masaüstünde ise profil adının göründüğü üst kısımda bulunan seçeneğe basarak ulaşılabilir.