Netflix'ten şaşırtan karar; Messiah dizisi iptal edildi

Ocak ayında yayınlanan ve tartışmaların odağına oturan Netflix yapımı Messiah dizisi, ilk sezonun ardından iptal edildi.

Michael Petroni’nin yaratıcısı olduğu ve V For Vendetta filmini ile tanınan James McTeigue’nin yönetiği Messiah, Ocak ayında izleyiciyle buluşmuştu.

Başrollerini Michelle Monaghan, Mehdi Debhi, Tomer Sisley gibi isimlerin paylaştığı, kamu düzenini bozarak kamuoyunun ilgisini çeken bir insanla ilgili bilgileri ortaya çıkaran CIA ajanı Eva Geller’ı odak noktasına alıyor.

Sosyal medya çağında indandırıcılığın ve kitleleri harekete geçirmenin etkisini inceleyen dizi, yayınlandığı günden beri tartışmalara yol açmıştı. İzleyiciler adeta ikiye bölünmüş, dizi bazı ülkelerde yasaklanmıştı.

Bir şekilde başarı sağlayan bu dizinin ikinci sezonu kesin gözle bakılırken, Netflix’ten beklenmedik bir karar geldi.

Dizi yayınlanan ilk sezonun ardından Netflix tarafından iptal edildi. Bu iptal kararını ise dizide Will Mathers karakterini canlandıran Wil Traval duyurdu.