T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Netflix'ten Koronavirüs günleri için yeni tedbir: Görüntü kalitesini koruyarak trafiği yüzde 25 azaltacağız

"Kullanıcıla ultra yüksek, yüksek ve standart çözünürlükte izlemeye devam edebilecek

27 Mart 2020 10:15

Dijital dizi film platformu Netflix'ten Koronavirüs günlerinde internet altyapısını rahatlatmak üzere bir adım geldi. ABD'li şirket görüntü kalitesini koruyarak telekomünikasyon ağları üzerindeki Netflix trafiğini yüzde 25 azaltacağını duyurdu. 

Netflix açıklamasında görüşlerine yer verilen Netflix İçerik İletiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ken Florance, yaşanılan küresel krize bağlı olarak, sundukları hizmet kalitesini koruyarak telekomünikasyon ağlarındaki Netflix trafiğini yüzde 25 oranında azaltacak bir yöntem geliştirdiklerini ifade etti.

Florance, şunları kaydetti: "Trafikteki bu azalmaya rağmen üyelerimiz tercih ettikleri plan kapsamında yer alan Ultra Yüksek Çözünürlük (UHD), Yüksek Çözünürlük (HD) veya Standart Çözünürlük (SD) seçeneklerinden faydalanmaya devam edebilecek.

Türkiye'de önümüzdeki 30 gün boyunca uygulanacak bu yöntemin telekomünikasyon ağları üzerinde önemli bir rahatlama sağlayacağına inanıyorum."

ETİKETLER

netflixtürkiyeinternetaltyapınetlixtrafikgörüntü kalitesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24