T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Netflix'ten kadın sinemacılara 5 milyon dolarlık destek

06 Mart 2021 17:28

Dünyaca ünlü popüler yayın platformu Netflix, yetenekli kadın sinemacılara destek olmak için 5 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığını açıkladı.

netflixkadın sinemacılarsinema
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24