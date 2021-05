Netflix'ten gözünü Asya'ya dikti; 2021'de 40'tan fazla anime yayınlanacak

Netflix, daha geniş izleyici kitlesine ulaşmak için 2021 yılında anime severler için 40'tan fazla eseri yayınlayacak.

Asya pazarındaki izleyici sayısını artırmak için adım atan Netflix, 2021'de de anime seveleri platformda pek çok yeni anime ile buluşturmaya hazırlanıyor.



Şirket son olarak AnimeJapan 2021 Expo'da Netflix'de 2021'de izleyicilerin beğenisine sunulacak yapımlar hakkında bilgi paylaşımı yaptı ve 40'dan fazla animenin yıl içinde platformda yerini alacağını açıkladı. Bu sayı, platformda geçtiğimiz yıl yayınlanan Netflix yapımı animelerin yaklaşık iki katı.

Webtekno'dan Nagehan Çavuş'un haberine göre; Netflix, AnimeJapan 2021 Expo'da, 2021'de izleme şansı elde edeceğimiz yeni anime projelerinden bazılarını da duyurdu.



Bunlar arasında bir süredir beklenen Resident Evil: Infinite Darkness, ünlü bir Japon mangası uyarlaması olan Record of Ragnarok, The Way of the Househusband ve yönetmenliğini Fullmetal Alchemist: Brotherhood'un da yönetmenliğini yapan Irie Yasuhiro'nun üstlendiği Eden gibi yapımlar yer alıyor.