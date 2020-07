Netflix'ten Geleceğe Dönüş filmine sansür

Michael J. Fox ve Christopher Lloyd'un başrolünü paylaştığı kült bilim kurgu filmi Geleceğe Dönüş sansüre uğradı. Netflix'te yayınlanan Back To The Future'ın bir sahnesinde dergi kapağı kısmının kesildiği ortaya çıktı.

Robert Zemeckis'in yönetmen koltuğuna oturduğu Back To The Future serisi gündemden düşmüyor.



beyazperde.com'un haberine göre; Josh Gad'ın Youtube programına konuk olan film ekibi bu kez Netflix yüzünden hayranların şok geçirmesine neden oldu.



Geleceğe Dönüş 2 filminin bir sahnesinin sansürlendiği fark edildi ve konu sosyal medyaya taşındı.



Netflix, filmde Marty McFly'ın bir dergiyi karıştırdığı sahneden derginin sayfalarının kesildiği görüldü. "Ooh La La" isimli magazin dergisinin kapak görselinde yer alan görüntü özellikle kesilmişti.