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Kültür-Sanat

Netflix, 10 kişiye anime bursu verecek

24 Şubat 2021 19:00

Netflix, 18-25 yaş arası lise mezunu 10 kişiye anime kursu için bursu verecek. Bursa başvurabilmek için, gündelik sohbet edebilecek kadar Japonca bilme şartı aranıyor.

Bantmag'in aktardığına göre, Netflix, "Attack on Titan", "Great Pretender" ve "Seraph of the End" gibi anime serilerinin yaratıcısı WIT Studio ile yaptığı işbirliği kapsamında, seçilecek 10 adaya tam burs verecek.

Tokyo Sasayuri Video Eğitim Kurumu’nda gerçekleşecek 6 aylık kurs kılavuzluğunu, 'Ruhların Kaçışı (Spirited Away)' ve 'Yürüyen Şato (Howl’s Moving Castle)' gibi Studio Ghibli klasikleriyle tanınan Hitomi Tateno üstelenecek. 

Anime kursuna WIT Animator Academy sitesinden 28 Şubat’a kadar başvurulabilecek.

 

 

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