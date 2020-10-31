Netflix, sadece ses oynatma özelliğini test ediyor

Netflix, sadece ses oynatma özelliği olan yeni bir modu test ediyor. Bu yeni mod, Netflix kullanıcılarına istedikleri içeriğe görüntü olmadan, tıpkı podcast gibi sadece dinleyerek erişmelerini sağlayacak.
"Present Company with Krista Smith", "Strong Black Legends", "You Can’t Make This Up" gibi kurmaca olmayan podcast’lerin ardından yaklaşık bir yıl önce "The Only Podcast Left" ile kurmaca podcast alanına da giren Netflix, şimdi de dijital platformunda sadece ses üzerine kurulu bir mod test ediyor.
Filmloverss'ın aktardığına göre android uygulamasının kodlarında tespit edilen yeni bir özelliğe göre, Netflix yakında kullanıcıların bir içeriği sadece sesli olarak dinleyebilmelerine izin verecek.
Bu yeni mod, Netflix kullanıcılarına istedikleri içeriğe görüntü olmadan, sadece dinleyerek erişmelerini sağlayacak. Bu şekilde enerji ve veri kullanımı tasarrufunun önünü açacak.
XDA-Developers ekibinin fark ettiği yeni Android güncellemesi, Netflix’in uygulamaya ‘arka planda ses oynatma’ özelliği eklemeye çalıştığını ortaya çıkardı.
Ses oynatma özelliği, bir içeriğin videolu olarak değil de yalnızca ses biçiminde arka planda oynatabilmeyi sağlıyor.
Şimdilik test aşamasında olan özelliğin Netflix’e eklenip eklenmeyeceği henüz bilinmiyor.