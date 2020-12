Netflix, sadece ses oynatma özelliğini test ediyor

Netflix, sadece ses oynatma özelliği olan yeni bir modu test ediyor. Bu yeni mod, Netflix kullanıcılarına istedikleri içeriğe görüntü olmadan, tıpkı podcast gibi sadece dinleyerek erişmelerini sağlayacak.

"Present Company with Krista Smith", "Strong Black Legends", "You Can’t Make This Up" gibi kurmaca olmayan podcast’lerin ardından yaklaşık bir yıl önce "The Only Podcast Left" ile kurmaca podcast alanına da giren Netflix, şimdi de dijital platformunda sadece ses üzerine kurulu bir mod test ediyor.