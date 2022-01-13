Netflix, Red Notice 2 ve 3'ün çekimlerine başlıyor

Netflix'te tüm zamanların en çok izlenen filmleri listesinde zirvede yer alan Red Notice için iki devam filmi daha çekilmesine karar verildi.

Başrollerinde Gal Gadot, Dwayne Johnson ve Ryan Reynolds'un yer aldığı aksiyon macera filmi Red Notice, Netflix'te tüm zamanların en çok izlenen filmleri listesinde zirvede yer alıyor. Yayınlandığı ilk haftalarda Netflix'in faaliyette olduğu onlarca ülkede en çok izlenen içerik olan film, eleştirmenlerden geçer not alamasa da Netflix izleyicileri tarafından çok beğenildi.

Deadline'ın haberine göre, Netflix şimdi devam filmleri üzerine çalışıyor.

Rawson Marshall Thurber tarafından yazılan ve yönetilen Red Notice, dünyanın en çok aranan sanat eseri hırsızının peşine düşen bir Interpol ajanının, başka bir sanat eseri hırsızı ile iş birliği yapmasını anlatıyordu. Yıldız oyunculu kadrosu ve aksiyon - macera ile komediyi harmanlayan tarzıyla ilgi çeken Red Notice'e iki devam filmi daha çekilecek.

Red Notice 2 ve 3'ün çekimlerinin aynı anda gerçekleştirilmesi ve ilk devam filminin 2023'ün başında yayınlanması planlanıyor. Henüz oyuncu kadrosuyla ilgili resmi bir açıklama yok fakat, filmin üç yıldızının da devam filmlerinde olacağı tahmin ediliyor.