Netflix, popüler dizisini iptal ediyor

Çevrimiçi yayın platformu Netflix'in popüler dizisi Locke & Key hayranlarına veda ediyor. Platformun "planlı" iptal kararı aldığı Locke & Key, babaları gizemli koşullar altında öldürüldükten sonra Locke kardeşlerim başından geçen olayları konu ediniyordu.

Dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix, her hafta yeni dizi ve filmlerle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Platform, aynı zamanda izlenmeyen içerikleri için de bazı kararlar alıyor.

Son olarak Netflix’in bir popüler dizisi daha hayranlarına veda etmeye hazırlanıyor. Doğaüstü/dram yapımı Locke & Key üçüncü sezonuyla birlikte final yapacağı duyuruldu.

Netflix’in açıklamasına göre hayranlar bu gelişmeye üzülmemeli, çünkü hikaye üçüncü sezonla birlikte planlandığı gibi sonlanacak.

3 sezonluk plan

ShiftDelete’in aktardığı habere göre; Locke & Key’in on bölümlük ilk sezonunun beklenmedik şekilde başarılı olmasının ardından Netflix, dizi ekibine 10 bölümlük ikinci sezon ve sekiz bölümden oluşan üç sezonluk bir plan sunmuştu. Yeni iptal kararı, Locke & Key’in baş yapımcıları Carlton Cuse ve Meredith Averill’in planlarına ayak uyduracak gibi görünüyor.

Joe Hill ve Gabriel Rodriguez’in fantastik çizgi roman serisinin uyarlaması olan Locke & Key, 2020 yılında tek sezon olarak planlanmıştı. Ancak Carlton Cuse ve Meredith Averill’in açıklamasına göre, Netflix’in de onayıyla üç sezona uzatılabileceği dile getirildi.

Dram dizisi prömiyerini Şubat 2020’de yaptı. İkinci sezon ise Mart 2020’de duyuruldu ve Ekim 2021’de Netflix’te yayınlandı.

Sekiz bölümden oluşacak dizinin üçüncü sezonu, aslında ikinci sezonla birlikte Toronto’da çekildi. Halihazırda post prodüksiyon aşamasında olan üçüncü sezonun, 2022’nin sonlarında yayınlanması bekleniyor.

Gerilim dizisinin 3. sezon kadrosunda Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Brendan Hines, Sherri Saum, Kevin Durand ve Coby Bird yer alıyor.

Dizinin konusu ne?

Doğaüstü güçler, babaları gizemli koşullar altında öldürüldükten sonra Locke kardeşleri takip eder. Üç kardeş ve anneleri, babalarının ölümüyle bağlantılı olabilecek sihirli anahtarlarla dolu olduğunu keşfettikleri Keyhouse isimli eve taşınır.

Locke kardeşler farklı anahtarları ve benzersiz güçlerini açığa çıkarır, ancak gizemli bir güç uyanır ve anahtarları çalmak için kardeşleri tehlikeye atmaya başlar.