Dünyanın en büyük video içerik platformu Netflix, oyun sektörüne giriyor.

Netflix, son iş ilanlarına göre şirkete, oyun sektöründe deneyimli olan bazı yöneticiler almak istiyor. Net bir açıklama yapılmasa da Netflix'in oyun dünyasından önemli isimlerle iletişimde olduğu belirtildi.

Netflix'in tam olarak nasıl bir projesi olduğu ne yazık ki bilinmiyor ancak Netflix'in ilk oyun girişimi değil bu. Daha öncesinde Dark Tactics ve Stranger Things oyunları yapmışlardı ancak ikisi de istenilen başarıyı gösteremedi.

Netflix'in oyun denemeleri dışında oyun dizileri ve filmleri hazırlama konusunda çok istekli. Assassin's Creed, Cyberpunk 2077, The Division ve daha birçok oyunun uyarlamasını şu anda hazırlıyor.