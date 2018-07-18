Netflix 'Narcos: Mexico'nun ilk görüntülerini paylaştı

Netflix, başrollerinde Michael Peña ve Diego Luna’nın yer aldığı Narcos: Mexico'nun ilk görüntülerini paylaştı

Geçtiğimiz yıl ilk üç sezonuna ev sahipliği yapan Kolombiya topraklarına veda eden Narcos, Narcos: Mexico ile rotayı Meksika’ya çeviriyor.

Meksika’daki modern uyuşturucu savaşının başlangıcına odaklanan dizi, birbirinden bağımsız olarak büyüyen kartellerin hikâyesini konu alıyor.

1980'lerde Guadalajara kartelinin yükselişine tanık olan Félix Gallardo (Diego Luna), başına geçeceği bir imparatorluk inşa etmek üzere insan tacirlerini bir araya getirir.

Yeni bir görev için karısı ve oğlu ile birlikte Kaliforniya'dan Guadalajara'ya taşınan DEA ajanı Kiki Camarena (Michael Peña), kısa sürede bu görevin hayal ettiğinden çok daha zor olacağını anlar. Kiki, Félix hakkında istihbarat toplayıp kendini işine adadığı sırada meydana gelen gelen trajik olaylar zinciri, uyuşturucu ticaretine karşı yıllarca sürecek bir savaşı başlatır.

Narcos: Mexico’nun yapımını Netflix için Gaumont Television üstlendi. Dizinin yürütücü yapımcılığında ise, aynı zamanda dizi sorumlusu olan Eric Newman’ın yanı sıra José Padilha, Doug Miro ve Carlo Bernard bulunuyor.

Michael Peña, aile babası ve gizli bir DEA ajanı Kiki Camarena rolünde karşımıza çıkıyor. Félix ve yeni baskına uğrayan Guadalajara kartelinin hakkında çok önemli bilgilere ulaşan Kiki, kısa sürede Gallardo sisteminin karmaşıklığını ne kadar hafife aldığını fark ediyor.

Diego Luna da Meksika'da modern uyuşturucu ticaretinin temellerini atan ve ülkenin tarihindeki en büyük uyuşturucu taciri, Guadalajara kartelinin lideri Miguel Ángel Félix Gallardo'yu (“Félix”) canlandırıyor.

Sessiz ve çekilmez olduğu kadar zekasıyla da öne çıkan Félix tüm kötü imajına rağmen yakınlarına sadık, sevecen ve hayırsever bir lider olarak karşımıza çıkıyor.