Netflix kullanıcılarının yarısı şifresini paylaşıyor

Popüler içerik programı Netflix kullanıcılarının yarıdan fazlası, şifrelerini arkadaşları ve aileleri de dahil olmak üzere başkalarıyla paylaşıyor.



Netflix, halihazırda 200 milyona yaklaştığı tahmin edilen kullanıcı sayısıyla en çok rağbet gören dijital platform.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Kill the Cable Bill’in yaptığı ankete katılan ABD’li yaklaşık bin Netflix kullanıcısının yarısından fazlasının şifrelerini aile bireylerinin dışındaki kişilerle de paylaştığını gösteriyor.

Anketin sonuçları 4 ayrı kategoriye işaret ediyor. Şifresini arkadaşlarıyla paylaşanların oranı yüzde 17,7, birinci dereceden olmayan akrabalarıyla paylaşanların oranı yüzde 25,6, artık aynı evde yaşamadığı halde şifreyi kullanmaya devam eden çocukların oranı yüzde 9,2 ve şifresini paylaşmayanların oranıysa yüzde 47,5.

Anketin sonuçları Netflix’in resmi üye sayısının yaklaşık yüzde 50 kadarının ayrı bir üyeliğe sahip olmadan platforma erişimi olduğuna işaret ediyor.