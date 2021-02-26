Netflix, İstanbul ofisi için yeni bir iş ilanı yayınladı

Netflix, Türkiye'de açacağı ofiste çalışmak üzere post prodüksiyon koordinatörü aradığını duyurdu.

Netflix'in iş ilanında sunulan şartların başında, kişinin sektörde deneyimli olması (en az 3 yıl) ve İngilizce geliyor. Ayrıca şirket, işe alacağı elemanın yerel şirketlerle de anlaşabilmesini, UHD ve 4K çekim yapan kameraların nasıl çalıştığını bilmesini ve bazı video montaj programları hakkında da bilgili olmasını istiyor. Elbette güçlü iletişim kabiliyeti, seyahat kısıtlaması olmaması ve tempoya ayak uydurabilmesi gibi genel kriterler de aranan şartlar arasında.

Netflix'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılan ilana başvuru, iki yolla yapılabiliyor. Bunlardan bir tanesi, şirketin internet sitesindeki ilana ulaşıp, doğrudan başvuru yapmak. Diğeri ise Linkedln üzerinden yapılan başvuru.