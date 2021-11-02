Netflix'in yerli dizisi 'Kulüp'ün tanıtım fragmanı yayınlandı

Netflix, yeni yerli dizisi "Kulüp"ten tanıtım fragmanı paylaştı. Hikâyesi gerçek hayattan esinlenilerek hazırlanan dizinin başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Metin Akdülger ve Fırat Tanış yer alıyor.

1955 İstanbul’unda geçen "Kulüp", dönemin devrim yaratan gece kulübünde çalışan eski mahkum Matilda ve hapisten çıktığı güne kadar kendisinin varlığından habersiz olan kızı Raşel’in yaşam macerasını anlatıyor. Dizinin yaratıcılarından Zeynep Günay Tan'ın, Seren Yüce ile yönetmenliğini paylaştığı "Kulüp"ün yapımcılığını ise Saner Ayar ve Ayşe Durmaz üstleniyor.

10 bölümden oluşan dizi, iki kısım olarak yayınlanacak. "Kulüp"ün ilk kısmı 5 Kasım'da izleyicilerle buluşacak.