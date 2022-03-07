Netflix’in yeni yerli filmi ‘Sen Yaşamaya Bak’tan ilk fragman

Netflix yerli yapımı ‘Sen Yaşamaya Bak’ filminin fragmanını yayınladı.

Başrollerini Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu’nun üstlendiği filmin senaryosu Hakan Bonomo’ya ait. Yönetmenlik koltuğunda ise Hakan Kırvavaç ‘Ketche‘ var.