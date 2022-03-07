Netflix’in yeni yerli filmi ‘Sen Yaşamaya Bak’tan ilk fragman
07 Mart 2022 22:41
Netflix yerli yapımı ‘Sen Yaşamaya Bak’ filminin fragmanını yayınladı.
Başrollerini Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu’nun üstlendiği filmin senaryosu Hakan Bonomo’ya ait. Yönetmenlik koltuğunda ise Hakan Kırvavaç ‘Ketche‘ var.
21 Mart’ta platformda gösterime girecek filmde bekar anne Melisa karakteri hastalığı nedeniyle çok az ömrü kaldığından oğlunu emanet edebileceği birini ararken bir yandan da ‘fırtınalı bir aşk‘ yaşıyor.