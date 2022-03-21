Netflix'in yeni yerli dizisi Uysallar'dan fragman

Netflix'in yeni yerli yapımı Uysallar'ın resmi fragmanı yayınlandı.

Hakan Günday'ın senaryosunu kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Onur Saylak yer alıyor. Başrollerini Öner Erkan, Songül Öden, Haluk Bilginer, Uğur Yücel’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Umut Yeşildağ, Nilay Yeral, Bilyana Jovanovska, Serkan Altunorak, İbrahim Selim, Nezaket Erden de yer alıyor.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği "Uysallar", 8 bölümden oluşacak. Dizi 30 Mart'ta izleyici ile buluşacak.

Uysallar; 2020 yılında çarpık kentsel dönüşümlü İstanbul’un keşfedilmemiş sokaklarında ve yükselmeye devam eden plaza, rezidanslarında geçen, üst orta sınıf mimar Oktay Uysal’ın ve onun geniş sayılabilecek ailesinin kim olduğunu sorgulama ve uyanış hikayesine odaklanıyor. Uysal ailesi ideal bir aile gibi gözükse de her birinin birbirinden gizlediği ikili hayatları vardır. Aile üyeleri birbirlerinden habersiz, hayal ettikleri hayatları yaşarken, onların trajik, komik ve karanlık yanları ele alınıyor.