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Kültür-Sanat

Netflix'in yeni Pokemon filminin yayın tarihi belli oldu

09 Eylül 2021 15:26

Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi olan Pokemon'un Netflix tarafından hazırlanan yeni filmi Pokémon the Movie Secrets of the Jungle'ın yayın tarihi açıklandı.

Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle ismi ile yayınlanacak olan bu yeni Pokemon filmi serisinin 23. filmi konumunda. Netflix Geeked, Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre film, 8 Ekim'de Netflix'te yayında olacak.

Bu yeni filmde de yine ana kahramanlarımız Ash ve Pikachu. Ash ve Pikachu yeni birorman Pokemon'unu keşfetmek için Coco ve Zarude ile ormanda buluşmaya gidecekler. Ardından da ormanın kötülerden korunmasını sağlamak zorunda kalacaklar. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

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