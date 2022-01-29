Netflix'in yeni filmi 'Aşk Taktikleri'nden ilk fragman

Netflix'in yeni yerli yapım filmi Aşk Taktikleri'nin ilk fragmanı bugün yayımlandı. Romantik komedi türündeki film, karşı cinsi anladığını düşünen bir kadın ve erkeğin birbirlerini etkilemek için verdikleri çabayı konu alıyor.

Aşk Taktikleri’nin başrolünde Çilek Kokusu, No: 309, Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerde rol almış Demet Özdemir ile Şeref Meselesi ve Akıncı dizileriyle bilinen Şükrü Özyıldız bulunuyor. Filmin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler arasındaysa Atakan Çelik, Doğukan Polat, Özgür Ozan, Deniz Baydar, Hande Yılmaz, Ecem Atalay ve Yazemin Yazıcı yer alıyor.

Romantik komedi türündeki yeni Netflix Türkiye yapımı filmi, Emre Kabakuşak tarafından yönetildi. Film, 11 Şubat’ta Netflix’te yayınlanacak.