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Kültür-Sanat

Netflix'in yeni dizisi "Bir Başkadır"dan ilk fragman geldi

Merakla beklenen dizi, Anadolu'dan gelen Meryem'in hikayesini anlatıyor

04 Kasım 2020 16:35

Geçtiğimiz ay Netflix'in yaptığı açıklamayla Türk izleyicileri heyecanlandıran Bir Başkadır dizisinin resmi fragmanı yayınlandı. Masum dizisinin hem yönetmenliğini hem de yazarlığını üstlenen Berkun Oya, Bir Başkadır'da Anadolu'dan gelen Meryem'in hikayesini anlatıyor. Anadolu kültürüyle yetişen Meryem'in yolu, şehirde farklı kültürlerde yetişmiş birçok insanlar kesişiyor.

Bir Başkadır'ın kadrosunda Kuzey Güney ile adını duyuran Öykü Karayel, Behzat Ç. ve Vatanım Sensin ile tanınan Fatih Artman, Funda Eryiğit, Tülin Özen, Bige Önal, Nesrin Cavadzade dahil birçok oyuncu yer alıyor. Dizinin yapımcı koltuğunda Krek film adına Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen oturuyor.

İşte, Bir Başkadır dizisinin ilk resmi fragmanı:

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