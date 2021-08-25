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Kültür-Sanat

Netflix'in Schumacher belgeselinden ilk fragman yayınlandı

Belgesel, 15 Eylül'de platformdaki yerini alacak

25 Ağustos 2021 11:53

Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in hayatını konu alan Netflix belgeselinin ilk fragmanı yayınlandı. 

Schumacher'in ailesinin de desteğiyle yapılan belgesel, Alman pilotun karting pistlerinden Formula 1'in zirvesine yükselişini anlatacak.

Schumacher belgeseli, Alman pilotun büyük başarılarına rağmen spot ışığından olabildiğince uzak kalmaya çalışmasına ve kendinden şüphe duymasıyla verdiği mücadeleye de değinecek.

Formula 1 kariyeri boyunca 91 grand prix zaferi ve 7 dünya şampiyonluğu elde eden Schumacher'in belgeseli, 15 Eylül'de yayınlanacak.

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