Netflix'in CEO'sundan 'Minnoşlar' açıklaması: 2020'de sansürü tartışmamız şaşırtıcı

Çevrimiçi film ve dizi yayın servisi Netflix’in CEO'su Ted Sarandos, ABD’nin Texas eyaletinde mahkemelik olan ve RTÜK’ün de Netflix’in Türkiye’deki kütüphanesinden kaldırmasına karar verdiği tartışma yaratan filmi "Minnoşlar"ı (Cuties) savundu.

Webtekno'nun aktardığına göre, MIPCOM Online+ da konuşan Sarandos, filmin bu denli büyük bir tartışmaya neden olmasına şaşırdığını ifade ederken, filmin bazı ABD’liler tarafından çok yanlış anlaşıldığını belirtti.

“2020’de, ABD’de bir hikâye anlatımını sansürlemekle ilgili bir tartışma yapıyor olmamız biraz şaşırtıcı” diyen Sarandos, “Bu hikâye ve film, Sundance'te hiçbir tartışma olmaksızın oynadı ve başarılı oldu. Hiçbir tartışma olmadan Avrupa’da da vizyona girdi.” şeklinde konuştu.

ABD'de mahkemelik oldu

Texas eyaletinde 23 Eylül’de yayınlanan iddianamede Netflix’in, “18 yaşından küçük, giyinik veya kısmen giyinik bir çocuğu cinsel organlarını ya da kasık bölgesini sergiler halde tasvir eden; ciddi, edebi, sanatsal, politik veya bilimsel bir değeri olmayan görsel materyalleri bilinçli olarak yayınladığı” öne sürülüyordu.

Türkiye'de kaldırıldı

Sundance Film Festivali’nde ödül alan Franszı yapımı “Minnoşlar”(Cuties) adlı filmin, eylül ayında gösterileceği Netflix için yapılan tanıtımı tüm dünyada tepkilere sebep olmuştu. Filmin tanıtım afişindeki görsel, çocukları metalaştırdığı ve pedofiliye özendirdiği gerekçesiyle Türkiye'de de tartışmalara neden olmuştu.

Netflix, filmin afişini ve açıklamasını değiştirmiş ve tepkilerin ardından bir özür yayımlamıştı.

Netflix'in özür açıklamasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı film hakkında gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) resmi yazıyla talepte bulunmuş, RTÜK, oy birliğiyle filmin kaldırılmasına karar vermişti.

RTÜK'ün aldığı kararın ardından herhangi bir açıklama yapmayan Netflix, "Minnoşlar" (Cuties) filmini Türkiye'de kütüphanesinden kaldırmıştı.