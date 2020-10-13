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Kültür-Sanat

Netflix'in CEO'sundan 'Minnoşlar' açıklaması: 2020'de sansürü tartışmamız şaşırtıcı

13 Ekim 2020 22:18

Netflix CEO'su Ted Sarandos, "Minnoşlar" filminin Avrupa'da hiçbir tartışma olmadan beyaz perdede gösterildiğini, 2020'nin ABD'sinde hikâye anlatımı sansürünün tartışılmasının şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

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