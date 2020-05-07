Netflix'in Aşk 101 dizisi hakkındaki savcılık kararı belli oldu

Gençleri eşcinselliğe yönlendirdiği ve genç bireylerin gelişimini olumsuz yönde etkilediği ileri sürülerek şikâyet edilen Netflix'in gençlik dizisi Aşk 101 hakkında, savcılık soruşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Geçtiğimiz günlerde Cimer’e yapılan bir ihbarda, Netflix film ve dizi izleme platformunda ‘Aşk 101’ isimli bir dizi yayınlandığını, dizinin gençleri eşcinselliğe yönlendirdiğini ve genç bireylerin gelişimini olumsuz yönde etkilediğini ileri sürdü.



Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Cimer'e bir ihbar yapıldı. İhbarda Netflix film ve dizi izleme platformunda 'Aşk 101' isimli bir dizi yayınlandığını, dizinin gençleri eşcinselliğe yönlendirdiğini ve genç bireylerin gelişimini olumsuz yönde etkilediğini ileri sürdü.



Savcılık, söz konusu dizinin kamuya açık bir televizyon programında yayınlanmadığını, dizinin yayınladığı Netflix platformuna üye olunması gerektiği ve üyelik için de ücret talep edildiği belirtildi.

Kişiler hür iradesiyle izliyor, soruşturmaya gerek yok

Kişilerin hür iradesiyle para vererek izlediği bir dizi de insanların yine iradesiyle izlememesi gerektiği belirtilip, ihbarı değerlendirmeye almadı. Ve şikâyete yönelik soruşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Geçtiğimiz günlerde Cimer’e bir ihbar yapıldı. İhbarda Netflix film ve dizi izleme platformunda ‘Aşk 101’ isimli bir dizi yayınlandığını, dizinin gençleri eşcinselliğe yönlendirdiğini ve genç bireylerin gelişimini olumsuz yönde etkilediğini ileri sürdü. Savcılığın Aşk 101 dizisi hakkındaki ihbar sonrası verdiği karar belli oldu.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde Cimer'e bir ihbar yapıldı. İhbarda Netflix film ve dizi izleme platformunda 'Aşk 101' isimli bir dizi yayınlandığını, dizinin gençleri eşcinselliğe yönlendirdiğini ve genç bireylerin gelişimini olumsuz yönde etkilediğini ileri sürdü. Savcılık, söz konusu dizinin kamuya açık bir televizyon programında yayınlanmadığını, dizinin yayınladığı Netflix platformuna üye olunması gerektiği ve üyelik için de ücret talep edildiği belirtildi.

KİŞİLERİN HÜR İRADELERİ VAR

Kişilerin hür iradesiyle para vererek izlediği bir dizi de insanların yine iradesiyle izlememesi gerektiği belirtilip, ihbarı değerlendirmeye almadı. Ve şikayete yönelik soruşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.