Netflix'in 2021 yılı içerik bütçesi 17 milyar dolar

Netflix, bu yılın ilk mali çeyreğine dair rakamları paylaştı. Bu yıl içeriklere 17 milyar dolar harcanacak olması ve ilk çeyrekteki yeni abone sayısının beklentilerin altında kalması, dikkat çeken detaylar oldu.



Netflix, 2021 yılı içinde orijinal yapımlarına ve diğer içeriklerine toplamda 17 milyar doları aşkın bir harcama yapacak.

En fazla izlenen içerikler Firefly Lane ve Cobra Kai

Yapılan açıklamalara göre yılın ilk çeyreğinde en fazla izlenen içerikler ilk sezonuyla 28 günde toplamda 49 milyon eve giren Firefly Lane, üçüncü sezonuyla 45 milyon izlenmeye ulaşan Cobra Kai, 57 milyon izlenme sayısı kazanan Fate: The Winx Saga ve 52 milyon izlenmeye ulaşan Ginny & Georgia oldu.



Film tarafında ise Netflix kullanıcılarının 66 milyon izlenme oranına ulaşan Outside the Wire, 62 milyon izleyici kazanan Yes Day, 56 milyon izleyiciye ulaşan I Care a Lot ve 51 milyon izlenme miktarı ile To All the Boys I’ve Loved Before üçlemesinin son filmine ilgi gösterdikleri ortaya çıktı.

İlk çeyrekte hedeflenen aboneye ulaşılamadı

Netflix, 2021 yılının ilk çeyreğinde ulaşmayı beklediği yeni abone miktarına erişemedi. Bu dönemde 6 milyon yeni kullanıcıya ulaşmayı beklerken 4 milyon kullanıcıya ulaştı ve bu sebeple hisse değerinde %11 oranında bir düşüş yaşandı.



Bu yılın ilk çeyreğinin sonunda dünya çapında toplamda 210 milyon kullanıcıya ulaşmış olmayı hedefleyen platform kendi tahminlerinin altında kalarak 208 milyon kullanıcıya ulaşabildi.

