Netflix ile anlaşan Beren Saat'in rol arkadaşı belli oldu

Oyuncu Beren Saat, Netflix ile yaptığı anlaşmayla ekranlara dönüyor. Rol arkadaşını kendi seçen Saat, oyuncu Mehmet Günsur ile Krallar Kaybederse aslı internet dizisinde rol alacak.

Netflix, paylaştığı video ile The Crown'da Kraliçe Elizabeth, House of Cards'ta Claire Underwood, Maniac'ta Annie, La Casa de Papel'de Tokyo, GLOW'da Ruth Wilder ve Marvel's Jessica Jones'ta ismiyle müsemma Jessica Jones gibi karakterleri anımsatarak, Beren Saat’e “Güçlü kadınların arasına hoşgeldin” mesajını paylaştı.