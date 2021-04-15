Netflix, içerdiği eşcinsel karakter sebebiyle Türkiye'de çekimi iptal edilen diziyi İspanya'da çekecek

Netflix Türkiye için senaryosunu Ece Yörenç’in yazdığı ancak içerdiği eşcinsel karakter sebebiyle çekimi iptal edilen dizi İspanya’da çekilecek.

Netflix, İspanya’da gerçekleştirdiği bir etkinlikte If Only dizisinin bir İspanyol Netflix orijinal dizisi olarak hayata geçirileceğini duyurdu.

Dizinin Türk ve İspanyol yaratıcıları, Ece Yörenç ve Irma Correa, birlikte Variety’e verdikleri röportajda bu heyecan verici projenin ilk detaylarını paylaştı.

Ece Yörenç tarafından yaratılan ve Irma Correa tarafından ekrana adapte edilecek dizinin başrolünde Megan Montaner yer alıyor. Dizinin yapımcılığını ise İspanya’dan Boomerang TV üstlenecek.

If Only, Türk bir yaratıcının hikayesinin ilk kez Netflix aracılığıyla, başka bir ülkenin orijinal yapımı olma özelliğini taşıyor.

Çekimleri 2021’de başlayacak dizinin yayın tarihi ise henüz netleşmedi.

Ne olmuştu?

Hatırlanacağı üzere “Şimdiki Aklım Olsaydı” adlı dizinin çekimleri setin başlamasına bir gün kala iptal edilmişti.

Olayın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili perde arkasını anlatan Ece Yörenç “Bir gay karakter nedeniyle dizinin çekimlerine izin verilmediğini ve bunun ilerisi için çok korkutucu” olduğunu söylemişti.

Daha sonra senaryoda değişikliğe gidilerek yeniden izin için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurulmuş ve izin alınmıştı. Ancak daha sonra Netflix yetkilileri ile RTÜK arasında yapılan bir toplantı sonrası Netflix dizinin çekimlerinin iptal edildiğini açıklamıştı.