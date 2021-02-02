Netflix, Gamestop olayını film yapıyor

Dijital medya platformu Netflix, son dönemlerin en çok konuşulan şirketi olan Gamestop ve arka planda yaşanan olaylar hakkında film yapmak istiyor. Şirket, filmin senaryosu ve oyuncu kadrosu için görüşmelere başladı.

Şirketin, filmin senaryosu için Detroit ve Triple Frontier'ın yazarı Mark Boal ile görüştüğü iddia edildi.

Bununla birlikte filmin oyuncu kadrosunda daha önce The Perfect Date gibi Netflix yapımlarında da rol alan Noah Centineo yer alacak. Filmin kadrosunda yer alacak diğer oyuncuların ismi ise açıklanmadı.

Ne olmuştu?

Reddit'te örgütlenen bir grup yatırımcı, Gamestop isimli şirketin hisse senetlerini manipüle ederek bir günde onlarca kat değer kazanmasını sağlamıştı. Şirketin bilançosunda zarar yazmasına rağmen hisse senetlerinde yaşanan bu inanılmaz artış, birçok küçük yatırımcıyı milyoner ederken dev yatırım fonlarının ise milyarlarca dolar kaybetmesine yol açtı.

Bu ayın başlarında yaklaşık 20 dolar seviyesinden işlem gören Gamestop hisseleri, küçük yatırımcıların hisseye akın etmesiyle birlikte 500 dolar seviyesine kadar çıkmıştı. Tepeden satışların gelmesiyle gerilemeye başlayan Gamestop hisseleri, şu anda Amerikan borsalarında 233 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Gamestop hisseleri, geçtiğimiz günlerde ulaştığı en yüksek seviyesinden bir hayli uzakta olsa da yaşanan olay 2021'e damga vurmayı başardı.