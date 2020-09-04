Netflix, F1 efsanesi Ayrton Senna'nın hayatını dizi yapıyor

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Netflix, Formula 1 tarihinin en hızlı pilotlarından Ayrton Senna'nın hayatı ve kariyerini konu alan bir dizi çekeceğini açıkladı.

Henüz ismi paylaşılmayan kurgusal dizi, Senna'nın 1981'de F1 kariyerinin başlangıcı için İngiltereye taşınmasıyla başlayacak ve 1994'te hayatını kaybettiği San Marino Grand Prix'sine kadar yaşananları anlatacak.

Senna'yı henüz kimin oynayacağı belli olmadı.

Netflix, hikayenin sadece Senna'nın pistteki unutulmaz anlarını değil, 3 kez dünya şampiyonunun aile ilişkilerini ve kişiliğini de anlatacağını ifade etti. Dizinin yapım sürecine Senna ailesinin destek verdiğini belirten Netflix, 8 bölümlük mini dizinin Ayrton2un hayatına eşi benzeri görülmemiş bir pencere açacağını ifade etti.

2022'de yayımlanacak olan mini dizi İngiltere ve Portekiz'de çekilecek.

Brezilyalı pilot, F1'deki yıllarında 41 Grand Prix kazandı ve 3 kez dünya şampiyonu oldu.