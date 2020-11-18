Netflix, Ezel Akay imzalı 9 Kere Leyla filminin fragmanını paylaştı

Netflix, yönetmenliğini Ezel Akay'ın yaptığı, bBaşrollerinde Demet Akbağ, Haluk Bilginer ve Elçin Sangu'nun yer aldığı filmde 9 Kere Leyla'nın fragmanını yayınladı.

Yönetmenliğini Ezel Akay'ın yaptığı, başrollerinde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’un yer aldığı 9 Kere Leyla, 4 Aralıkta Netflix’te yayına girecek.

Resmi fragmanı yayınlanan 9 Kere Leyla filminin konusu şöyle:

"Leyla ve Adem, yıllarca mutlu bir evlilik yaşadılar, ta ki güzel evlilik terapistleri Nergis, Adem’in kalbini çalana kadar. Görünüşte çok zengin olan Adem’in, bütün mal varlığının yönetimi ise Leyla’nın elindedir. Nergis ile aralarındaki engelleri kaldırmak için harekete geçen Adem, Leyla’yı kendinden uzaklaştırmaya çalışır. Ancak bu girişimlerinin hepsi de başarısızlıkla sonuçlanır. Adem, sonunda Leyla’dan kesin olarak kurtulmanın en iyi yolunun onu öldürmek olduğuna karar verir.Gözü Nergis’ten başkasını görmeyen Adem, Leyla’yı ortadan kaldırmak için 9 farklı girişimde bulunur. Ancak Leyla’yı öldürmek Adem’in sandığı kadar kolay değildir."