Netflix, Enola Holmes 2'nin yolda olduğunu duyurdu

Dijital yayın platformu Netflix, Enola Holmes'ün devamının yolda olduğunu resmen duyurdu.

Dizide Enola Holmes'ü canlandıran Millie Bobby Brown ve Sherlock Holmes'e hayat veren Henry Cavill yeniden bir araya gelecek.

Dijital yayın platformu perşembe Twitter'da yapılan paylaşımla merakla beklenen ikinci filmin geleceğini açıkladı. Hem Brown'ın hem de Cavill'in dönüşü onaylanırken Harry Bradbeer da yönetmen koltuğuna yeniden oturacak.

Öte yandan ilk filmde yer alan Helena Bonham Carter, Sam Claflin ve Louis Partridge gibi isimlerin de ikinci filmde olup olmayacağına yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.