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Kültür-Sanat

Netflix, en çok izlenen dizilerinden Bridgerton'ın yeni sezonundan görüntüleri yayımladı: "2. sezonda neler mi olacak?"

26 Eylül 2021 12:44

Netflix'in en çok izlenen dizilerinden  Bridgerton’un yeni sezonundan görüntüler yayımlandı.

Üçüncü ve dördüncü sezonları da onaylanan dizinin çekimleri sürerken ikinci sezon 2022 yılında yayımlanacak.

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