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Kültür-Sanat

Netflix duyurdu: İşte La Casa De Papel 5. sezon tarihi

24 Mayıs 2021 18:29

Netflix, tüm dünyada fenomen haline gelen dizisi La Casa De Papel'in 5. sezonun tanıtım fragmanını ve yayın tarihini paylaştı.

La Casa De PapelNetflix5. sezon
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