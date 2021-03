Netflix dizisi Lupin 70 milyon haneye ulaştı

Netflix tarafından paylaşılan verilere göre ilk ayın sonunda 70 milyon haneye ulaşan dizi "Lupin", izlenme rakamlarıyla "The Queen’s Gambit" ve "Bridgerton"ı geride bıraktı.

Uluslararası yapımlarının sayısını hızla artırmaya devam eden Netflix, izleyicilerine sunduğu Fransa yapımı orijinallerine geçen hafta (8 Ocak) bir yenisini daha ekledi.

Fransa’nın yanı sıra Türkiye, Brezilya, Arjantin, İspanya, İtalya, Almanya, İsveç gibi pek çok ülkede de en çok izlenenler listesinin ilk sırasına yerleşen dizinin ilk ayının sonunda 70 milyon hanede izlendi. Bu da dizinin aynı süre 63 milyon haneye ulaşan Bridgerton ve 62 milyon haneye ulaşan The Queen’s Gambit’i salladığına işaret ediyor.

​Intouchables, Jurassic World, X-Men: Days of Future Past gibi filmlerle tanınan Lupin'in başrol oyuncusu Omar Sy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "70 milyon, bu çılgınlık. Lupin'in bu kadar büyük uluslararası başarıya sahip olan ilk Fransız dizisi olmasıyla gurur duyuyorum" dedi.

Ayrıca, dizinin uyardığı ve Maurice Leblanc tarafından yazılan kitap serisi de Amazon'da en çok satanlar listesine girdi.

Lupin'in konusu

Lupin dizisinde Omar Sy, intikam planını hayata geçirmek için Fransa edebiyatının en popüler karakterlerinden Arsène Lupin‘den ilham alan, Assane Diop adlı Fransız bir hırsıza hayat veriyor.



İlk bölümünü The Transporter, The Incredible Hulk, Now You See Me gibi filmlerle tanınan Louis Leterrier‘in yönettiği dizide Assane Diop, yıllar önce yanlış yere suçlandıktan sonra hayatını kaybeden babası için adalet arıyor, bunu yaparken de Arsène Lupin’den ilham alıyor.



Paris’i mesken tutan bir soygun hikâyesi anlatan dizinin ilk sezonunun geri kalan bölümlerinin bu yıl yayınlanması bekleniyor, ancak henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Dizi hakkındaki dikkat çekici detayları derlediğimiz listeye buradan ulaşabilirsiniz.