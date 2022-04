Netflix dizisi Bridgerton'ın yeni sezonundan ilk fragman

Netflix'in en çok izlenen dizilerinden "Bridgerton"ın 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Yeni sezon, 25 Mart'ta yayınlanacak.

İlk sezonu Aralık 2020'de yayınlanan Netflix'in popüler dizisi "Bridgerton"ın 2. sezonundan fragman yayınlandı. Julia Quinn'in aynı adlı roman serisinden uyarlanan dizinin yeni sezonu, serinin 2000 yılında yayınlanan 'The Viscount Who Loved Me' adlı ikinci kitabına dayanacak.

İkinci sezon, ailesinin adını devam ettirmek için yüksek standartlarını karşılayabilecek bir eş arayışında olan Anthony Bridgerton ile kız kardeşler Kate ve Edwina'nın yollarının kesişmesiyle yaşananlara odaklanacak.

Netflix'in en çok izlenenleri arasında

Güney Kore yapımı "Squid Game" dizisi tarafından ilk sıradan indirilene kadar ilk sezonuyla Netflix dizileri arasında ilk bir ayında tüm dünyada en çok izlenen yapım olan "Bridgerton"ın 2. sezonu, 25 Mart'ta Netflix'te izleyicilerle buluşacak.