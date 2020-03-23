Netflix, Aşk 101'in fragmanını yayınladı

Dijital platformu Netflix, yeni yerli yapımı Aşk 101’in fragmanını bugün yayınladı. Aşk 101’in fragmanı ile beraber yayınlanacağı tarih de belli oldu.



Netflix, Türkiye’de faaliyete başladığı andan itibaren yerli yapımları ile dikkat çekti. Netflix’in ilk yerli yapım dizisi olan Hakan: Muhafız’ı geçtiğimiz aylarda yayınlanan Atiye izlemişti.



Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Netflix 365 etkinliğiyle ise Netflix’in yeni yerli filmi Yarına Tek Bilet ve yeni dizileri duyurulmuştu.

Netflix’in yeni yerli dizisi Aşk 101’in fragmanı Netflix’in YouTube kanalından yayınlandı. Önümüzdeki ay gösterime girecek Aşk 101’in senaryosunu, Kiralık Aşk ve Ufak Tefek Cinayetler’in senaristi Meriç Acemi yazdı.



Dizinin oyuncu kadrosunda ise Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Kubilay Ata, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı ve İpek Filiz Yazıcı bulunuyor.