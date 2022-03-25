Netflix, 'Archive 81' dizisini iptal etti

Netflix, "Archive 81"ı adlı diziyi ilk sezonun ardından iptal etti. Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede Top 10'e giren yapım, ABD'de Netflix'te kısa süreliğine 1 numaraya da yükselmişti.

Dijital içerik platformu Netflix, "Archive 81" dizisini iptal etme kararı aldı. İptal kararı, Mamoudou Athie ve Dina Shihabi'nin başrollerini paylaştığı korku dramasının ilk sezonunun yayınlanmasından yaklaşık iki ay kadar sonra geldi.

Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede Top 10'e giren yapım, ABD'de Netflix'te kısa süreliğine 1 numaraya da yükselmişti. İptal kararının arkasında dizinin bütçesine oranla belli bir izlenme beklentisi koyan Netflix'in "Archive 81"da bu beklentiye ulaşamaması yatıyor olabilir.

Doğaüstü korku podcast'ine dayanan "Archive 81"ın senaryosunu ve yürütücü yapımcılığını dizide ilk kez showrunner olarak yapan Rebecca Sonnenshine üstlendi. Bir film yapımcısının yangında zarar görmüş video arşivini tamir ederken ortaya çıkan olayları konu alan dizinin başrollerinde Mamoudou Athie ve Dina Shihabi yer alıyor.