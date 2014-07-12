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Dünya

Netenyahu: Gazze'de bin hedefi vurduk

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamaslı yöneticilerin sivillerin arkasına sığındığını ileri sürdü

12 Temmuz 2014 02:22

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Koruyucu Hat" adlı operasyon kapsamında ordunun bin hedefi vurduğunu ve operasyonun, "güvenlik ve sükunet yeniden sağlanana" kadar süreceğini söyledi.

Kudüs'te basın toplantısı düzenleyen Netanyahu, "Hedef, İsrailliler için güvenlik ve sükuneti yeniden sağlamak. Bunu başaracağız. Operasyonu, güvenlik ve sükuneti yeniden sağladığımızda bitireceğiz" iddiasında bulundu.

 

Hamas yöneticileri, sivillerin arkasına sığınıyor iddiası

 

Operasyonun zaman alacağını ifade eden Netahyahu, Hamas yöneticilerinin Gazze'deki sivillerin arkasına saklandığını ve ölen sivillerin sorumluluğunun bu kişilere ait olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu, kara harekatına ilişkin ise tüm seçenekleri değerlendirdiklerini ve her ihtimale karşı hazırlandıklarını kaydetti.

"Gazze'de bin hedefi vurduk. Orada güvende hiçbir terörist yok" diyen Netanyahu, gelecek günlerde hava saldırılarını artıracaklarını belirtti.

 

 

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