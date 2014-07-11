1100 hava saldırısında 101 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları beşinci gününde de devam etti.

İsrail uçakları, sabah erken saatlerinde bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda yine sivillerin evlerinin hedef alındığı ileri sürüldü. İsrail son beş günde Gazze'ye bin 100 hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu da her dört buçuk dakikada bir saldırı anlamına geliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, beş günde ölen Filistinlilerin sayısının 100'ü geçtiğini belirtti.



Sabah saatlerinde Lübnan'ın Hasbayya bölgesinden kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından İsrail'e üç füze fırlatıldı.

Lübnan emniyet güçlerinin, olayla ilgili şüpheli bulunan bir kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Türkiye'den Gazze'ye gıda ve ilaç yardımı

Gazze’de bulunan hastanelerde ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'de 1 milyon dolar değerinde yardım dağıttı.



TİKA'nın Gazze Temsilcisi Muhammed Mürteca, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, İsrail'in saldırılarından zarar gören ailelere 1 milyon dolar değerinde acil yardım dağıttık. Yarım milyon dolar gıda, yarım milyon dolar da ilaç yardımı yapıldı" dedi.



Hükümet tarafından Gazze'deki belediyelere akaryakıt yardımı yapılması konusunun görüşüldüğünü belirten Mürteca, Filistin halkına daha fazla yardım yapılacağını ifade etti.



