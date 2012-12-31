T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

2013'te netbook'ların devri kapanıyor

Netbook'lar sadece Orta Amerika ve Orta Asya gibi gelişmekte olan ülkelerin yoğun olarak bulunduğu bölgeler için üretiliyor

31 Aralık 2012 13:12

Daha küçük ve hafif yapısıyla mobilite kavramını daha da hayatımıza oturtan, uzun batarya ömrü ise kullanıcılardan olumlu puan topluyan netbook'lar küçük ekranları yüzünden ölüme terkedildi. Netbookların yerine ise ultrabook'lar ortaya çıktı.

Çok daha ince bir tasarıma sahip olan ultrabook'lar netbook'ların aksine çok daha güçlü donanımsal özelliklere sahip. Şarj ömrü konusunda netbook'lardan pek de geri kalmayan ultrabook'ların geniş ekranlı olması ise netbook'ların ölüme terk edilmesinde son derece etkili oldu.

Digitimes'ın raporuna göre netbook'lar halihazırda Acer ve Asus cephesinde üretilmeye devam ediyor. Ancak iki şirket, netbook'ları Orta Amerika ve Orta Asya gibi gelişmekte olan ülkelerin yoğun olarak bulunduğu bölgeler için üretiyor.

Ancak bu tablo da değişiyor. Asus 2012 sonu itibariyle EEE netbook serisinin üretimini durduracağını açıklarken, HP, Samsung, Sony ve Toshiba netbook üretimini halihazırda bırakmış üreticiler olarak öne çıkıyor.

2012 ultrabook'ların yılı oldu. Yıl sonuna doğru Windows 8 ile daha da güçlenen cihazların ekranları artık klavyesinden ayrılabilirken, cihazlar hem tablet hem laptop olarak kullanılabiliyor. Bu da netbook'ların 2013'e çıkmayacağını gözler önüne sermeye yetiyor.

ETİKETLER

netbooknotebookultrabookacerasusbilgisayarteknolojidigitimes

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24