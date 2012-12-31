2013'te netbook'ların devri kapanıyor

Daha küçük ve hafif yapısıyla mobilite kavramını daha da hayatımıza oturtan, uzun batarya ömrü ise kullanıcılardan olumlu puan topluyan netbook'lar küçük ekranları yüzünden ölüme terkedildi. Netbookların yerine ise ultrabook'lar ortaya çıktı.

Çok daha ince bir tasarıma sahip olan ultrabook'lar netbook'ların aksine çok daha güçlü donanımsal özelliklere sahip. Şarj ömrü konusunda netbook'lardan pek de geri kalmayan ultrabook'ların geniş ekranlı olması ise netbook'ların ölüme terk edilmesinde son derece etkili oldu.

Digitimes'ın raporuna göre netbook'lar halihazırda Acer ve Asus cephesinde üretilmeye devam ediyor. Ancak iki şirket, netbook'ları Orta Amerika ve Orta Asya gibi gelişmekte olan ülkelerin yoğun olarak bulunduğu bölgeler için üretiyor.

Ancak bu tablo da değişiyor. Asus 2012 sonu itibariyle EEE netbook serisinin üretimini durduracağını açıklarken, HP, Samsung, Sony ve Toshiba netbook üretimini halihazırda bırakmış üreticiler olarak öne çıkıyor.

2012 ultrabook'ların yılı oldu. Yıl sonuna doğru Windows 8 ile daha da güçlenen cihazların ekranları artık klavyesinden ayrılabilirken, cihazlar hem tablet hem laptop olarak kullanılabiliyor. Bu da netbook'ların 2013'e çıkmayacağını gözler önüne sermeye yetiyor.