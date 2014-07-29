Netanyahu: Operasyonlara devam edeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv’de düzenlediği basın toplantısında, saldırıların sürmesi için İsrail’in 'dayanma gücü ve kararlılığa' ihtiyacı olduğunu söyledi.

Netanyahu İsrail'in daha uzun sürecek bir operasyona hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Netanyahu "Operasyonlara devam ediyoruz. Tünelleri bitirinceye kadar durmayacağız. Teröristler çocuklarımızı ve sivilleri vurmayı durduruncaya kadar. Bu operasyonlar Gazze’nin silahsızlandırılmasının başlangıç noktası" dedi.

Ateşkes için baskı artacak

Fransa yönetimi, ABD, Almanya, İngiltere ve İtalya ile birlikte Gazze’de ateşkesin sağlanması için taraflara baskının artırılması konusunda anlaştıklarını duyurdu.



Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, “Ateşkesin sağlanması için baskının artırılması gerekiyor. Beş ülke arasında ateşkes çabalarının katlanması konusunda anlaşma sağlandı” ifadesi yer aldı.

