Netanyahu darbe girişimi hakkında konuştu: Mutabakatın devam edeceğini farz ediyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, darbe girişiminin ardından İsrail ile Türkiye arasında daha önce imzalanan Mavi Marmara krizine ilişkin mutabakatın sürmesini beklediğini belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, Bakanlar Kurulu’nun haftalık toplantısı sırasında, “İsrail ve Türkiye yakın zamanda aralarında bir mutabakata vardı. Türkiye’de hafta sonu meydana gelen dramatik olaylara rağmen söz konusu sürecin devam edeceğini farz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile İsrail arasında 27 Haziran’da iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yolunda mutabakat metni imzalanmıştı.