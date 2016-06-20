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Nestle işçileri greve gidiyor

Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel yarın, yasal hakları olan fiili greve gideceklerini söyledi

20 Haziran 2016 19:46

Dünya devi Nestle ile Tekgıda-İş Sendikası arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde sonuç çıkmaması üzerine; sendika, Nestle’nin Bursa Karacabey’deki fabrikasında grev kararı aldı. 900 işçinin yarın greve çıkacağı belirtildi.

Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel yarın, yasal hakları olan fiili greve gideceklerini söyledi. Hürriyet'te yer alan habere göre; Türkel, Nestle Gıda ile yürüttükleri ilk TİS görüşmelerinde, anlaşmaya varamadıklarını ifade etti. Türkel, Nestle Gıda’nın yanı sıra Nestle Su ve Erikli Su için de görüşmeleri yürüttüklerini söyledi.

Türkel, Nestle’de toplam çalışan sayısının 1600-1700 civarında olduğunu aktardı. Grev kararının arabulucu aşaması da dahil 10 görüşmenin sonucunda arılaşmaya varılamadığı kaydedildi. Türkel, anlaşmazlık konuları arasında, ücretin yanı sıra bir dizi sosyal haklar ve çalışma koşullarını kapsadığını belirtti.

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