Nestle eyleminde 17 işçiye gözaltı

Yoğun çalışma sürelerine ve sömürüye karşı hiçbir şey yapmadığını düşünerek Öz Gıda-İş’ten ayrılarak Tekgıda-İş’e geçtikleri için kapı önüne konulan ve direnişe geçen 28 Nestle işçisinin üzerindeki polis baskısı arttı. İşçiler Bursa Karacabey’de bulunan fabrikanın vardiya giriş çıkışlarında zincirli eylem yaparken, polis önceki gün 12, dün de 17 işçiyi gözaltına aldı.

Vedat Yalvaç'ın Evrensel'de yer alan haberine göre, kendilerini bir birine zincirleyerek yere yatan Nestle işçiler, içeride çalışan arkadaşlarına, “Bizi çiğnemeden geçemezsiniz” dedi. Yanlarından az sayıda işçinin geçtiğini aktaran atılan Nestle İşçisi Emrah Daştan, “Ön kapıda yere yattık. Patron arka kapıdan işçileri çıkarmaya çalıştı. Arka kapıya gitmek istediğimizde çevik kuvvet barikatı ile karşılaştık. İşçiler servislere binerek gitti” diye konuştu. Öçceki gün 04.00-12.00 vardiyasında yapılan eyleme ise polis saldırarak 12 işçiyi gözaltına aldı. 11 saat gözaltında kalan işçiler, gece geç saatlerde serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlar arasında sendikalaştıkları için işten atılan ve desteğe gelen Sütaş işçileri de vardı.

‘Senin ne işin var Nestle işçisiyle'

Polis müdahalesinin çok sert olduğunu ifade eden Sütaş İşçisi Yunus Dağçal, “Nestle işçilerine desteğe gittik. Her hangi bir sözlü müdahale bile yapmadık. Fotoğraf ve video çektiğim için gözaltına alındım” dedi. Götürüldükleri Karacabey Emniyet Müdürlüğünde ifadelerini alan polisin, “Nestle işçilerinden sana ne? Senin ne işin var orada. Sen git Sütaş’ın önünde kendi eylemini yap” dediğini belirten Dağçal, “Ben de kendisine ‘Bu eylemlere desteğe gidiyoruz. Sonuna kadar yanlarında olacağız. Bizim bu dayanışmamız sadece Nestle işçisi için değil. Bu bir sınıf dayanışmasıdır. Nerede haksızlığa uğratılan bir işçi varsa biz her zaman onların yanında olacağız’ dedim” diye anlattı. Nestle işçisinin cevabını almak istediği tek şeyin neden işten çıkarıldığını öğrenmek olduğunu dile getiren Dağçal, yaşananlara tepki gösterdi.

İşçiler üzerindeki baskı dün de sürerken, polis bu kez 17 işçiyi gözaltına aldı.

Ülker ve Danone işçisinden destek

Nestle işçileri ile benzer bir durum yaşayan Ülker işçileri, Nestle işçilerine yapılan saldırıya tepki göstererek, işçilere değil işçi düşmanı sendikalara ve patronlara barikat kurulmasını istediler. Bugüne kadar gelen tüm hükümetlerin hiçbir zaman işçinin emekçinin yanında olmadığını belirten işten atılan Ülker işçisi Murat Topal, “Bunun için sınıf dayanışması şart. İşçiler gücünü farkında olursa hiçbir zorbaya boyun eğmez” dedi. Tüm işçilere birlik çağrısında bulunan Topal, “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için zalimlere karşı duralım” diye konuştu.

Danone işçileri de fabrika önünde Nestle işçisi yanlız değildir dövizleri açarak polis saldırısına tepki gösterdi.