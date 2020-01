Bursa'nın Karacabey fabrikasındaki Nestle işçileri grevde

Dünya devi Nestle ile Tekgıda-İş Sendikası arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde sonuç çıkmaması üzerine sendika, Nestle’nin Bursa Karacabey’deki fabrikasında grev kararı aldı. 900 Nestle fabrikası çalışanı bugün iş bıraktı.

Nestle'nin çikolata kahve ve su üretiminin yapıldığı Karacabey fabrikası önünde grup adına açıklamalarda bulunan Tek Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türker, yaklaşık 900 "mavi yaka" çalışanın sendika üyesi olduğunu söyledi.

NTV'de yer alan habere göre; işçiler adına yapılan toplu sözleşme görüşmelerinin yılbaşında başladığını belirten Türker, "Süreç, 4-5 aydır devam ediyor. Bunun bir yasal prosedürü ve zamanı var. Bu görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması üzerine arabulucuya gidildi. Orada da uzlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alındı" diye konuştu. Türker, yasal olarak başladıkları grevin ilk gününde olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Umuyorum uzlaşma en kısa zamanda sağlanır. Şu anda fabrikada üretim durdu. Bakım için, yasal sorumluluk gereği içeride kalması gereken belli sayıda işçi arkadaş var. Onların dışında bütün arkadaşlar, dışarıda ve greve katılmış durumda. Bizim talebimiz, 600 lira seyyanen ücret artışıydı. İşveren, çok düşük bir teklifle geldi ve bir ortak nokta bulunamadı. Tabii bu demek değildir ki grev, uzun süre devam edecek. Bu görüşmeler, grev başlamış olsa bile her an gerçekleşebilir ve her an bir uzlaşma noktası bulunabilir."

Konuşmanın ardından işçiler, fabrikanın duvarına "Bu iş yerinde grev vardır" yazılı afişi astı.