T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'nın Karacabey fabrikasındaki Nestle işçileri grevde

Tek Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türker, görüşmelerin yılbaşında başladığını ve uzlaşma sağlanamadığı için grev kararı alındığını belirtti

21 Haziran 2016 12:57

Dünya devi Nestle ile Tekgıda-İş Sendikası arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde sonuç çıkmaması üzerine sendika, Nestle’nin Bursa Karacabey’deki fabrikasında grev kararı aldı. 900 Nestle fabrikası çalışanı bugün iş bıraktı.

Nestle'nin çikolata kahve ve su üretiminin yapıldığı Karacabey fabrikası önünde grup adına açıklamalarda bulunan Tek Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türker, yaklaşık 900 "mavi yaka" çalışanın sendika üyesi olduğunu söyledi.

NTV'de yer alan habere göre; işçiler adına yapılan toplu sözleşme görüşmelerinin yılbaşında başladığını belirten Türker, "Süreç, 4-5 aydır devam ediyor. Bunun bir yasal prosedürü ve zamanı var. Bu görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması üzerine arabulucuya gidildi. Orada da uzlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alındı" diye konuştu. Türker, yasal olarak başladıkları grevin ilk gününde olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Umuyorum uzlaşma en kısa zamanda sağlanır. Şu anda fabrikada üretim durdu. Bakım için, yasal sorumluluk gereği içeride kalması gereken belli sayıda işçi arkadaş var. Onların dışında bütün arkadaşlar, dışarıda ve greve katılmış durumda. Bizim talebimiz, 600 lira seyyanen ücret artışıydı. İşveren, çok düşük bir teklifle geldi ve bir ortak nokta bulunamadı. Tabii bu demek değildir ki grev, uzun süre devam edecek. Bu görüşmeler, grev başlamış olsa bile her an gerçekleşebilir ve her an bir uzlaşma noktası bulunabilir." 

Konuşmanın ardından işçiler, fabrikanın duvarına "Bu iş yerinde grev vardır" yazılı afişi astı.

ETİKETLER

NestlegrevişçiKaracabey fabrikasısendikasözleşmeBursa

İlgili Haberler

Nestle işçileri greve gidiyor

Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel yarın, yasal hakları olan fiili greve gideceklerini söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24