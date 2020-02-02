Nesrin Cevadzade: Ben gerçek bir ‘Kezban’ım ve fethedilmeyi bekliyorum

Oyuncu Nesrin Cevadzade, “Eskiden kadınlar fethedilirdi. Şimdi erkekler fethedilmeyi bekliyor. Roller tersine döndü. Erkeklerin bir kadınla öpüşebilmek için çaba göstermelerine gerek kalmadı. Ama ben bu konuda gerçek bir ‘Kezban’ım ve fethedilmeyi bekliyorum” dedi.

Hürriyet gazetesinden Hakan Gence’ye konuşan Cevadzade, “Haklı bir tespit. Ama bu sadece oyuncuları bağlayan bir şey de değil. Bu topraklarda zaten birçok kimlik kendini yeterince ortaya koyamıyor, otosansür yapıyor. Kendini sıkarak hareket ediyor. Bu televizyona da yansıyor. Mesela bana cesursun diyorlar ama ben çok cesur değilim, belki diğerleri daha az cesur.” İfadesini kullandı.

Cevadzade, eşcinsel bir karakter canlandırmak istediğini belirterek, “Ben daha çok kadınlara beğeni ve hayranlıkla bakıyorum. Sanırım çoğu kadın böyle. Sosyal medyada kadınların profillerini erkeklerden daha çok stalk’luyorum. Ne giymiş? Nasıl görünüyor? Bilekleri ne kadar güzelmiş... Bunu gay’likle mi açıklayacağız emin değilim ama bana aşırı çekici gelen kadınlar da var. Mesela Penelope Cruz’la öpüşmek isterdim.” diye konuştu.