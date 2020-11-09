Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını sosyal medyadan ilan etti

FOX TV'nin, Nesrin Cavadzade, Eda Ece, Şevval Sam'ın paylaştığı Yasak Elma setinden aşk haberleri yükselmeye başladı. Dizi aşkı gerçeğe dönen Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan’ın sosyal medyadan yaptıkları paylaşım aşk itirafı olarak yorumlandı.

Oyuncular, kalp emojisi ekleyerek beraber çekilen bir pozlarını peş peşe sosyal medya hesaplarından paylaştı. Geçtiğimiz günlerde Nesrin Cavadzade, evlilik açıklamasıyla gündeme gelmişti. Talat Bulut’un “Nesrin Cavadzade evleniyor” açıklaması sorulan güzel oyuncu, “Evlenirsem haberiniz olur” cevabını vermişti. Çıkan aşk ve evlilik haberlerine gönderme yapan Cavadzade, Gökhan Alkan'ın paylaşımına "Alın yazın" yorumunu ekledi.